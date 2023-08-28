عاجل .. استياء وغضب في الأهلي بسبب إمام عاشور

أكد الإعلامي محمد فاروق أن إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رفض الظهور في إعلان تقديم قميص النادي الأهلي في الموسم المقبل.

وقال الإعلامي محمد فاروق في تصريحات تليفزيونية : «ما علمته أن إمام عاشور لاعب فريق الأهلي رفض الظهور في إعلان تقديم قميص النادي الأهلي في الموسم المقبل بسبب رغبته في الحصول على مقابل مادي باعتباره إعلان تجاري الشركة الراعية للنادي الأهلي».

وأضاف: «ما فعله إمام عاشور لاعب فريق الأهلي تسبب في غضب مسؤلي النادي الأهلي بسبب ما بدر من اللاعب».

مصدر بالأهلي يكشف حقيقة إعارة إمام عاشوروكان مصدر مسؤول داخل إدارة الكرة بالنادي الأهلي، كشف في وقت سابق للوطن سبورت، عن حقيقة إعارة إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، القادم في الميركاتو الصيفي الجاري من نادي ميتلاند الدنماركي.

وقال المصدر - الذي رفض ذكر اسمه - إن هذا الحديث لا أساس له من الصحة، مضيفًا: «إمام عاشور يشارك في تدريبات الأهلي بشكل طبيعي، ولا توجد نية في النادي للاستغناء عنه».

وتابع: «تلك الأنباء الغرض منها زعزعة استقرار الأهلي، واللاعب استخرج تأشيرة السفر إلى النمسا، وسيرافق بعثة الفريق في المعسكر الخارجي بعد 48 ساعة».