عاجل.. الأهلي يحسم صفقة المهاجم الجديد.. «أفريقي يلعب في أوروبا»

حسم مسؤولو النادي الأهلي، الاتفاق مع المهاجم الأجنبي الجديد لضمه خلال الميركاتو الصيفي الجاري 2023، بعد فشل المفاوضات مع الثنائي سوزا وموليكا، بينما يجري حاليا حسم الاتفاق مع ناديه وصياغة العقود، لإعلان الصفقة خلال 48 ساعة، حال التوصل إلى اتفاق نهائي.

ولم ينجح الأهلي في حسم التعاقد مع البرازيلي جوستافو سوزا، كما هو الحال في صفقة الكونغولي جاكسون موليكا، بعدما طلب ناديه 7 ملايين دولار للتفريط في خدماته.

وقال مصدر داخل الأهلي، لـ«الوطن سبورت»، إن كولر قد حسم اختياره بشأن التعاقد مع مهاجم الأهلي الجديد، وبالفعل جرى الاتفاق مع اللاعب، ويجري حاليا صياغة العقود مع ناديه، وقد يكون الإعلان خلال 48 ساعة حال التوصل إلى اتفاق نهائي.

ورفض المصدر الكشف عن اسم مهاجم الأهلي الجديد موضحًا: «مهاجم الأهلي الجديد، أفريقي يلعب في أوروبا، وكولر صاحب الاختيار بعدما عُرض عليه أكثر من اسم خلال الفترة الماضية، خاصة أن صفقة سوزا جرى تجمديها مؤخرًا».

وأضاف: «تواصلنا مع اللاعب منذ فترة بعدما أبدى كولر موافقته المبدئية على ضمه بعد توقف مفاوضات سوزا، وهناك اتفاق مع اللاعب، بينما يجري حاليا صياغة العقود مع ناديه الأوروبي»

واختتم: «خلال 48 ساعة سيكون هناك فحص طبي للاعب حال التوصل إلى اتفاق نهائي مع ناديه، على أن ينضم اللاعب لمعسكر النمسا مباشرة».