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«وش في وش» في المركز الثاني بقائمة الإيرادات اليومية بـ653 ألف جنيه

كتب:

ضحى محمد
11:04 ص | الإثنين 28 أغسطس 2023
فيلم «وش في وش»

فيلم «وش في وش»

احتل فيلم «وش في وش» للفنان محمد ممدوح، المرتبة الثانية بين الأفلام المنافسة، والتي تعرض حاليا في دور العرض، بحسب تصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وحقق فيلم «وش في وش»، أمس الأحد، بدور العرض 653 ألف جنيه، وتدور أحداثه في إطار تشويقي كوميدي.

أبطال فيلم «وش في وش»

فيلم «وش في وش» بطولة محمد ممدوح، وأمينة خليل، وبيومي فؤاد، ومحمد شاهين، وأنوشكا، وأسماء جلال، ومحمود الليثي، وأحمد خالد صالح، وسامي مغاوري، وخالد كمال، وسلوى محمد علي، ودنيا سامي، ومن إخراج وليد الحلفاوي.

أحداث فيلم «وش في وش»

فيلم «وش في وش» لايت كوميدي، بدأ تصويره في شهر أكتوبر الماضي، وتركز الأحداث على اختلاف الثقافات والطبقات الاجتماعية بين زوجين، وبسبب موقف ما تلتقي أسرة كل منهما في شقة واحدة، وتتوالى الأحداث.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.