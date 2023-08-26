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1.2 مليون جنيه إيرادات فيلم «وش في وش» بدور العرض خلال 24 ساعة

كتب:

هبة أمين
11:16 ص | السبت 26 أغسطس 2023
أبطال فيلم «وش في وش»

أبطال فيلم «وش في وش»

سجلت إيرادات فيلم «وش في وش» في شباك تذاكر السينما، أمس الجمعة، نحو مليون و268 ألفا و91 جنيها، واحتل المركز الثاني في قائمة الإيرادات اليومية، حيث يسبقه في المركز الأول فيلم «العميل صفر» الذي حقق أمس نحو مليون و700 ألف جنيه، وذلك بحسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وتخطى إجمالي إيرادات فيلم «وش في وش»، على مدار 10 أيام عرض بالسينما نحو 9 ملايين جنيه، فيما تجاوز فيلم «العميل صفر» بطولة أكرم حسني، نحو 11 مليون جنيه خلال الأسبوع الماضي.

أبطال فيلم «وش في وش»

ويشارك في بطولة فيلم «وش في وش»، أمينة خليل، ومحمد ممدوح، وبيومي فؤاد، وأنوشكا، وسامي مغاوري، ومحمود الليثي، وأحمد خالد صالح، ودنيا سامي، وتأليف وإخراج وليد الحلفاوي.

قصة فيلم «وش في وش»

وتدور قصة فيلم «وش في وش»، في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تضطر الظروف إلى جمع أسرتين لمدة 24 ساعة في شقة واحدة، وتشتعل الخلافات بين الزوجين وأسرة كل منهما، وتتأزم المواقف في ظل اختلاف المستوى المادي والاجتماعي والثقافي بينهم.

 

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بقلم هبة أمين