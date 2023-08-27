رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فيلم «وش في وش» لـ محمد ممدوح يحقق 888 ألف جنيه خلال 24 ساعة

كتب:

ضحى محمد
09:00 ص | الأحد 27 أغسطس 2023
أبطال فيلم «وش في وش»

أبطال فيلم «وش في وش»

احتل فيلم «وش في وش» للفنان محمد ممدوح، المرتبة الثانية بين الأفلام المنافسة، والتي تعرض حاليا في دور العرض، بحسب تصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

إيرادات فيلم «وش في وش»

وحقق فيلم «وش في وش» أمس بدور العرض 888 ألف جنيه، إذ  تدور أحداثه في إطار تشويقي كوميدي، كما يضم عددا كبيرا من نجوم الكوميديا. 

أبطال فيلم «وش في وش»

فيلم وش في وش من بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، بيومي فؤاد، محمد شاهين، أنوشكا، أسماء جلال، محمود الليثي، أحمد خالد صالح، سامي مغاوري، خالد كمال، سلوى محمد علي، دنيا سامي، من إخراج وليد الحلفاوي.

أحداث فيلم «وش في وش»

فيلم «وش في وش» لايت كوميدي، بدأ تصويره في شهر أكتوبر الماضي، وتدور الأحداث من خلال التركيز على اختلاف الثقافات والطبقات الاجتماعية بين زوجين، وبسبب موقف ما تلتقي أسرة كل منهما في شقة واحدة.

 

اقرأ المزيد:

«صنع بمزاج وذكاء وخفة دم».. إشادات واسعة بـ فيلم وش في وش

فيلم «وش في وش» لمحمد ممدوح يحقق 5 ملايين و340 ألف جنيه بدور العرض

فيلم «وش في وش» لأمنية خليل يحقق 725 ألف جنيه إيرادات في 24 ساعة

1.2 مليون جنيه إيرادات فيلم «وش في وش» بدور العرض خلال 24 ساعة
بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.