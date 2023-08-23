فيلم «وش في وش» لمحمد ممدوح يحقق 5 ملايين و340 ألف جنيه بدور العرض

استطاع الفنان محمد ممدوح أن يحقق نجاحاً كبيراً بفيلمه «وش في وش»، وجاء في المرتبة الثانية بين الأفلام المنافسة بموسم الصيف، حيث حقق أمس 725 ألف جنيه فقط، ويظل الفيلم ينافس بالموسم الحالي.

إيرادات فيلم «وش في وش»

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إن فيلم وش في وش استطاع أن يحقق 5 ملايين و340 ألف جنيه أمس بدور العرض، حيث استطاع أن يحتل المرتبة الثانية بين الأفلام الأخرى المنافسة بدور العرض.

أبطال فيلم «وش في وش»

فيلم «وش في وش» من بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، بيومي فؤاد، محمد شاهين، أنوشكا، أسماء جلال، محمود الليثي، أحمد خالد صالح، سامي مغاوري، خالد كمال، سلوى محمد علي، دنيا سامي، من إخراج وليد الحلفاوي.

قصة فيلم وش في وش

في إطار اجتماعي كوميدي، وتدور قصة فيلم «وش في وش»، حيث تضطر الظروف لأن تتجمع عائلة الزوجين في شقة واحدة لمدة 24 ساعة، ولا يستطيع أحد منهم المغادرة، الأمر الذي يضعهم في مأزق شديد مع اختلاف المستوى الاجتماعي والثقافي بين الأسرتين.