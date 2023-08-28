أستاذ آثار: معبد «عمدا» في أسوان كشف عن تأثير الحياة الدينية بمصر القديمة

قال نور جلال أستاذ الآثار المصرية القديمة بجامعة عين شمس، إن معبد «عمدا» في أسوان يرجع لعصر الدولة الحديثة وتحديدا لعصر الملك تحتمس الثالث الاسرة الثامنة عشر التي بدأت سنة 1550 قبل الميلاد واستمر بناؤه عدة أجيال متتالية، مضيفًا: «المعبد شاهد على جهود الملك تحتمس في النوبة وابنه الملك أمنحوتب الثاني وحفيده الملك تحتمس الرابع».

من أهم المعابد الأثارية الموجودة في النوبة

وأضافت «جلال» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «8 الصبح» بقناة dmc، أن الأهمية الأثرية التي يمتاز بها المعبد، أنه من أهم المعابد الموجودة في النوبة وسلسلة كبيرة من المعابد التي لها أهمية بجنوب أسوان.

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وتابعت أستاذ الآثار المصرية القديمة بجامعة عين شمس، أن الرموز الموجودة على جدران المعبد، لحمله نقوشًا مهمة، ويوجد مناظر تقليدية تنقل جانبًا من الحياة الدينية والعسكرية والتي تعدل دليلا على السيطرة السياسية باعتبارها حاكما سياسيا والولاء الديني لآلة مصر القديم.