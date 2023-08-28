«التضامن»: توفير 421 مركز تدريب للأسر المنتجة وتيسير قروض لإنشاء مشروعات

أكّدت وزارة التضامن الاجتماعي، تقديم دعمها لنشاط الأسر المنتجة، إذ أنشئت مراكز إعداد تتولى تنمية واكتشاف قدراتهم المهنية، من أجل الارتقاء بها، ورفع مستوى الأسر الاجتماعي والاقتصادي.

وحرصت التضامن الاجتماعي، على تقديم الدعم الفني للأسر المنتجة متمثلاً في المدربين والدورات التدريبية علي مختلف الأنشطة، ويبلغ عددهم 421 مركزًا، عطفا على توفير التمويل وتطوير وابتكار مجموعة من الخدمات للأسر المنتجة، والتي تتناسب مع احتياجاتهم وقدرتهم الاقتصادية من خلال المؤسسات التابعة للوزارة، كما قدمت وزارة التضامن الاجتماعي قروضاً ميسرة لإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات والأسر المنتجة.

منصات إلكترونية لتسويق منتجات الأسر المنتجة

وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي، على عقد شراكات مع منصات تسويق الكترونية لفتح آلية جديدة لتسويق المنتجات الحرفية للأسر المنتجة، ولضمان فرص أفضل لعرض المنتجات طوال العام بدلاً من التقيد بمواعيد أو أماكن بعينها، وتذليلا للعقبات والتحديات التي تواجه منتجي الحرف اليدوية من السيدات ومنها صعوبة السفر إلي المحافظات الأخرى لتسويق منتجاتهم وصعوبة المشاركة بصفة دائمة في المعارض، وهي مشكلات يتجاوزها التسويق عبر المنصات الإلكترونية والذي يتيح فرص أكبر للسيدات في الوصول إلى أسواق جديده مما يؤدي إلى زيادة الدمج المالي لهن.

وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي على دعم مشاركة الأسر المنتجة في المعارض التي تتوسع في إقامتها داخليا وخارجيا، إذ نتبنى أسلوب المعارض المجمعة التي تضم أكبر عدد ممكن من العارضين وهو ما يتجلى في معرض «ديارنا» وهي تجربة نأمل في استفادة الدول العربية الشقيقة منها.

«ديارنا» حدث ترويجي ينتظره جميع المواطنين

وذكرت وزارة التضامن أنَّ معرض «ديارنا» أصبح حدثا ترويجيا ينتظره جميع المواطنين والعارضين، وبلغ عدد المعارض المقامة خلال عام 2023 نحو 25 معرضا وفي العديد من الأماكن داخل مصر، وفي المطارات المصرية وعلى هامش الفعاليات العربية والدولية التي تستضيفها مصر لعرض المنتجات اليدوية والتراثية المصرية.

ويضم معرض «ديارنا» منتجات تعكس طبيعة التراث والبيئة المصرية الأصيلة، كمنتجات النوبة وسيناء مثل السجاد الحرير والصوف والكليم والجوبلان والملابس المطرزة يدويا والمشغولات الفنية والمفروشات الخوص والمنتجات الخشبية ومنتجات الخيامية والزجاج والفخار والتطريز البدوي والنوبي، كما تتضمن أيضا مستلزمات الأثاث المنزلي.