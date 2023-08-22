رئيس نقابة الحرف اليدوية في أسوان: اتجهت إلى إحياء مهنة خرز النول

قالت أم كلثوم تاج السر، أول سيدة ترأس اللجنة النقابية للحرف اليدوية في أسوان، إنّها وُلدت في مركز أسوان بقرية صغيرة وهي من أصل نوبي، موضحةً: «طبيعة النوبة فيها ألوان والخامات التي تمكننا من فعل أي شيء مرتبط بالحرف اليدوية، ومن هنا بدأ الشغف لديّ».

تسلية رائعة

وأضافت «تاج السر»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «كنت ألاحظ أن هناك بعض الأشياء والحرف التي إن فعلناها فإنها ستكون تسلية رائعة في البيت، وهذه الهواية تطورت معي بمرور الزمن».

قرأت كثيرا عن ريادة الأعمال

وتابعت: «قرأت كثيرا عن ريادة الأعمال وكمان علمت غيري من السيدات، واتجهت إلى إحياء خرز النول، فهي حرفة تراثية وكانت الملكات يرتدين أحزمة منها، وكانت هيئتهن جميلة جدا، وزرت المتحف النوبي ووجدت مومياوات لملكات ترتدي طقم جميلا جدا بحرفية عالية جدا، وهو ما أعجبني جدا وقررت أن تكون نسج الخرز هوايتي».