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«القاهرة الإخبارية»: إسقاط طائرتين مسيرتين فوق شبه جزيرة القرم

كتب:

نرمين عفيفي
11:39 ص | الإثنين 28 أغسطس 2023
طائرة مسيرة

طائرة مسيرة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها بإسقاط مسيرتين فوق شبه جزيرة القرم.

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