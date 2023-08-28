«القاهرة الإخبارية»: إسقاط طائرتين مسيرتين فوق شبه جزيرة القرم كتب: نرمين عفيفي 11:39 ص | الإثنين 28 أغسطس 2023 طائرة مسيرة أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها بإسقاط مسيرتين فوق شبه جزيرة القرم. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقمع مسيرتين في نابلس بالضفة الغربية القوات الروسية تسقط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين جنوب دونيتسك أوكرانيا: أسقطنا 21 صاروخا روسيا وطائرتين مسيرتين ليلا «القاهرة الإخبارية»: إسقاط مسيرتين أوكرانيتين في مدينة روستوف الروسية القرم مسيرة مسيرتين طائرتان مسيرتان بقلم نرمين عفيفي