رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

أوكرانيا: أسقطنا 21 صاروخا روسيا وطائرتين مسيرتين ليلا

كتب:

شريف سليمان
10:48 ص | الجمعة 28 أبريل 2023
الأزمة الأوكرانية

الأزمة الأوكرانية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن وزارة الدفاع الأوكرانية، أعلنت أن دفاعاتها الجوية أسقطت 21 صاروخًا روسيًا وطائرتين مسيّرتين خلال الليل، في أحدث موجة من الضربات الروسية استهدفت العاصمة كييف وعددًا من المدن.

إسقاط 21 صاروخ روسي

ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية» عن وزارة الدفاع الأوكرانية، في بيان، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 21 صاروخًا من أصل 23 وطائرتين مسيّرتين، قائلة إن روسيا أطلقت الذخائر من قاذفات تو-95 الاستراتيجية.

اقرأ المزيد:

روسيا تحذر الغرب من استمرار دعم أوكرانيا: لا تختبروا صبرنا

«الكرملين»: نرحب بكل ما ينهي الأزمة مع أوكرانيا.. وتفاصيل مكالمة شي وزيلينسكي لدينا

الصين ترسل وفدا إلى أوكرانيا سعيا لتسوية الأزمة مع روسيا

«الدفاع الروسية» تعلن مقتل 55 جنديا أوكرانيا في دونيتسك وأفدييفكا

«الأمم المتحدة» تقدم اقتراحا إلى موسكو لتوسيع صفقة الحبوب مع أوكرانيا

أوكرانيا وألبانيا تبحثان تعزيز الصادرات الزراعية
بقلم شريف سليمان