أوكرانيا: أسقطنا 21 صاروخا روسيا وطائرتين مسيرتين ليلا

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن وزارة الدفاع الأوكرانية، أعلنت أن دفاعاتها الجوية أسقطت 21 صاروخًا روسيًا وطائرتين مسيّرتين خلال الليل، في أحدث موجة من الضربات الروسية استهدفت العاصمة كييف وعددًا من المدن.

إسقاط 21 صاروخ روسي

ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية» عن وزارة الدفاع الأوكرانية، في بيان، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 21 صاروخًا من أصل 23 وطائرتين مسيّرتين، قائلة إن روسيا أطلقت الذخائر من قاذفات تو-95 الاستراتيجية.