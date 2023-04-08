القوات الروسية تسقط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين جنوب دونيتسك

دمرت قناصة من وحدة القوات الخاصة الروسية، مجموعة أوكرانية كانت تحاول إجراء استطلاع بالقوة في اتجاه محور «جنوب دونيتسك»، وأضاف رئيس المركز الصحفي لـ«قوات فوستوك» ألكسندر جوردييف، في تصريحات لـ وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية،، أن منظومة الدفاع الجوي الروسية المضادة للطائرات أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين بدون طيار من طراز «فيوري» و«فالكيري» على المحور.

بدورها، نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لأعمال قتالية لأطقم دبابات من طراز «تي-80» بالمنطقة العسكرية الغربية، أثناء تدميرها مركز قيادة أوكرانيا في منطقة العملية الخاصة.

من جانبها، قالت صحيفة «التايمز» البريطانية، إن القوات الأوكرانية قامت في أكتوبر من العام الماضي 2022 بمحاولة فاشلة للاستيلاء على محطة «زابوريجيا» للطاقة النووية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي 19 أكتوبر 2022، دمرت القوات الروسية قوة إنزال أوكرانية، كانت تحاول الاستيلاء على محطة «زابوريجيا» للطاقة النووية على متن 37 قاربًا، وقالت وزارة الدفاع الروسية،إن خسائر الأوكرانية بلغت 90 شخصًا، وتدمير 14 قاربا.

«كييف» تعقد وتؤخر عملية تبادل السجناء مع «مقاطعة دونيتسك»

بدورها، أوضحت مفوضة حقوق الإنسان في «مقاطعة دونيتسك»، داريا موروزوفا، إن «كييف» تعقد وتؤخر عملية تبادل السجناء مع المقاطعة، مضيفة لـ«ريا نوفوستي»،إن المفاوضات صعبة للغاية.

من جانبه، قال رئيس برلمان«شبه جزيرة القرم»،، فلاديمير كونستانتينوف ، إن الخيار الأكثر واقعية للأزمة الأوكرانية هو أن تختار مناطقها مصائرها السياسية المختلفة.

وفي سياق متصل، قال مالك «تويتر»، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، تعليقا على تقارير عن محاولات وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» لإزالة منشورات تحتوي على وثائق سرية أمينة أمريكية، حول الأزمة الاوركانية نشرتها مواقع التواصل الاجتماعي: «نعم.. يمكنك إزالة الأشياء تمامًا من الإنترنت»ن مضيفا ساخر: «إنها تعمل بشكل رائع ولا تلفت الانتباه إلى ما كنت تحاول إخفاءه».

وثائق سرية مسربة: 9 ألوية أوكرانية تم تدريبها من «واشنطن»

وفي وقت سابق، أشارت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، إلى أن «البنتاجون» يحقق في تسرب مواد تصف حالة القوات الأوكرانية وخطط الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي «الناتو» لتقويتها.

وأوضحت «نيويورك تايمز»، أن الوثائق السرية المسربة، تعود إلى الأول من مارس، وتحتوي الوثائق على معلومات موجزة عن 12 لواءًا أوكرانيًا يتم تجميعهم، 9 منها تم تدريبها وتجهيزها من قبل الولايات المتحدة وأعضاء آخرين في «الناتو»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وتوقعت الوثيقة السرية، أن تكون 6 من هذه الألوية جاهزة بحلول 31 مارس، والباقي بحلول 30 أبريل، كما أنه سيتطلب أكثر من 250 دبابة وأكثر من 350 مركبة.