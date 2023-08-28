الذهب يتجاهل تشديد الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة ويسجل ارتفاعات مفاجئة

تجاهلت أسعار الذهب العالمية تصريحات الفيدرالي الأمريكي والتي تنذر بتوجهات لرفع أسعار الفائدة مجدداً، وهي خطوة عادةً ما تؤدي إلى انخفاض أسعار المعدن الأصفر، إلا أن ما حدث كان عكس ذلك، حيث سجلت أسعار الذهب ارتفاعات متباينة خلال الساعات القليلة الماضية.

وحققت أسعار الذهب العالمية ارتفاعاً ملحوظاً خلال بداية تعاملات البورصة العالمية اليوم الاثنين، وجاءت هذه الارتفاعات بالرغم من موقف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، الذي أعلن أكثر من مرة أن الفيدرالي الأمريكي سيواصل التشديد في السياسة النقدية ورفع سعر الفائدة لمواجهة معدلات التضخم المتزايدة.

العقود الآجلة ترتفع 0.19%

وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.19%، لتصل إلى مستوى 1943 دولاراً للأوقية، فيما صعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.08%، وسجلت 1916 دولاراً للأوقية، حيث جاء هذا الارتفاع نتيجة تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.05%، إلى 103.957 نقطة، وفق موقع «إنفيستينج».

وجاء هذا الارتفاع بعدما تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب في تسوية تعاملات نهاية الأسبوع الماضي، يوم الجمعة الماضي، بعد تحذير رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، من إمكانية رفع الفائدة مجدداً.

توقعات برفع الفائدة من الفيدرالي

وقال رئيس الفيدرالي الأمريكي إنه بالرغم من انخفاض التضخم، ولكنه مازال مرتفع عن النسبة المطلوبة، موضحا أنه من المتوقع رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة مرة أخرى، وأكثر إذا كان ذلك مناسبًا، وذلك للحفاظ على السياسة عند مستوى مقيد حتى نكون واثقين من أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو المستهدفات.

ومن المقرر أن تظهر خلال الأسبوع الحالي العديد من البيانات الاقتصادية الأمريكية، خلال الأسبوع الحالي، حيث من المقرر صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكية يوم الجمعة.