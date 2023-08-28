انخفاض أسعار الذهب في مصر اليوم.. وعيار 21 يتراجع 10 جنيهات

حققت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 28-8-2023، انخفاضا ملحوظا مع بداية التعاملات الصباحية، بعد انتهاء تعاملات أمس على استقرار في أسعار الصاغة، إذ يواجه المعدن الأصفر موجة من التذبذبات الكبيرة في الأسعار منذ بداية شهر أغسطس الحالي، مقارنة بشهر يوليو الذي شهد هبوطا حادا في أسعار الذهب.

أسعار الذهب في مصر اليوم

وتوضح «الوطن»، في السطور التالية أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 28-8-2023، حسب آخر تحديث من بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية في محلات الصاغة ببداية التعاملات.

سعر الذهب عيار 18

انخفض سعر الذهب عيار 18 خلال الساعات الأولى من تعاملات اليوم الاثنين، إذ سجل سعره 1924 جنيهًا للبيع دون احتساب أسعار المصنعية، ويعتبر هو العيار الأكثر تكلفة من حيث المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين، انخفاضا بقيمة 10 جنيهات خلال التعاملات الصباحية، وسجل 2245 جنيها للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية، ويعد هو الأكثر انتشارا للشراء في مصر خاصة الصعيد، كما أنه يعتبر أقل مصنعية من عيار 18.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الاثنين، انخفاضا خلال التعاملات الصباحية، ووصل إلى 2566 جنيها للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية، ويعد عيار 24 هو العيار الأكثر نقاوة والمستخدم فقط في صناعة السبائك لأنه يعتبر ذهبا خالصا.

سعر الجنيه الذهب

ومن بين أسعار الذهب اليوم الإثنين 28-8-2023، فقد سجل الجنيه الذهب 17 ألف و960 جنيها، وتلقى الجنيهات الذهب رواجا بالنسبة للراغبين في الإدخار.