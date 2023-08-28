منسقة تأهيل ذوي الهمم بحياة كريمة: «اتكلم هنسمعك» تدعم الصحة النفسية لكل الأعمار

أكّدت إسراء مجدي منسقة تأهيل ذوي الهمم بمؤسسة «حياة كريمة»، إنَّ مبادرة «اتكلم هنسمعك»، هي أول مبادرة تطلقها «حياة كريمة» لدعم الصحة النفسية داخل جميع المناطق بمحافظات على مستوى الجمهورية، ومن خلال عمل الحملة استهدفنا فيها كل الفئات من الأطفال من سن سنة ونصف إلى 45 سنة استهدفنها الشباب والسيدات وذوي الهمم المشاركين أساسي في مبادرة حياة كريمة.

المبادرة تقدم الدعم النفسي والإرشاد الأسري

وأضافت « مجدي» خلال لقائها عبر برنامج «8 الصبح» بقناة DMC: «المبادرة تقدم الدعم النفسي والإرشاد الأسري بالإضافة للتشخيص للاضطرابات التي تصيب الأطفال وتتطلب تدخلا سريعا ومبكرا مثل اضطراب التوحد واضطراب فرط الحركة، والتشتت، ومرض التوحد التي تظهر على الطفل من سن 3 سنوات، وسن عام ونصف يصيب الطفل المتأخر في الكلام».

مبادرة لدعم الصحة النفسية بمحافظات مصر

وتابعت: «المبادرة تعمل على تقديم الدعم والتوعية سواء التوعية من خطر الإدمان المخدرات أو الالكتروني، ويتمّ تشخيصه تشخيصا مبدئيا للحالات وتحويله إلى مركز مختصة تتلقي خطة علاجية في نطاق المكان، مضيفة: «نصل للحالات داخل القرية وفقًا لاحتياجها ويتمّ الإعلان عن المبادرة بفترة كافية لمعرفة أهل القرية بموعد تواجد الحملة بداخلها».