شيماء البرديني: «حياة كريمة» أهم مشروع إنساني عرفته مصر (فيديو)

قالت شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، إنّ ملف حياة كريمة متصلٌ منفصل، فهو أهم مشروع إنساني عرفته مصر، فالحديث عن عظمة هذا المشروع ليس مبالغة، خصوصًا أن عظمة المشروع سيُخلّدها التاريخ، وستكون الصحف وثيقة لأحفادنا للحديث عما حدث في مصر خلال هذه المرحلة، مشيرة إلى أنّ كل القرى التي طالتها يد التغيير والتطوير نجد أنّها شهدت مشروعات للكهرباء والصرف الصحي وافتتاح المدارس المتنوعة.

البرديني: تطوير حياة كريمة في القرى عملية متكاملة

وأضافت رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، في حديثها مع الإعلامية آية جمال الدين، في برنامج «8 الصبح»، المُذاع على شاشة قناة «DMC»، أنَّ التطوير في القرى عملية متكاملة، إلى جانب أنّ هناك قرى بفضل المبادرة الرئاسية حياة كريمة تشهد خدمات لأول مرة، فهناك قرية جبران في أسوان لأول مرة تدخلها الكهرباء، وقرى في الغربية يدخلها أول مركز لطب الأسرة من أجل تقديم خدمات طب الأسرة، وقرى واحة الفرافرة تشهد مدارس متنوعة لـ110 فصول في محافظة الوادي الجديد، وفي محافظة الأقصر تشهد بعض قراها دخول محطات الرفع لأول مرة، فهناك تنمية كلفت الدولة الملايين لتصل للمواطنين ليستفيدوا منها.

البرديني: مهرجان القلعة قريب لنا جميعا

وعن مهرجان القلعة، أكدت رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، أنّ مهرجان القلعة قريب لنا جميعًا لارتباطه بقطعة من التاريخ، فالجميع يستمتعون بالحفلات التي تنقل على الهواء من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بشكل مباشر.

«المتحدة» ترفع شعار «المتعة حق للجميع»

وأوضحت «البرديني»، أنّ الشركة المتحدة ترفع شعار «المتعة حق للجميع.. ستصل إليك وتصل إليها»، كل بحسب إمكاناته وطاقته، مشيرة إلى أنّ الجمهور في مهرجان القلعة يستمتع بالحفل الفني بجانب جولة تاريخية في مكان طالته يد التطوير أكثر من مرة، فالجميع يعملون ليكون حق الترفيه متاحًا للجميع.