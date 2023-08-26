«القومي للمرأة» ينظم أمسيات الأسرة المصرية في قرى «حياة كريمة»

نظم المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، «أمسيات الأسرة المصرية»، بمحافظتي قنا وشمال سيناء، وذلك لاستكمال مسيرة حملات التوعية لجميع أفراد الأسرة.

تنمية الأسرة المصرية

وأكد المجلس القومي للمرأة، أن الأمسيات تأتي في القرى والأحياء التي تشملها محافظات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وحرصا من المجلس على استكمال مسيرة العمل بحملات التوعية لنشر رسائل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، واستهدفت عددا من السيدات والرجال والأطفال.

عروض فنية وثقافية في الأمسيات

وأوضح «القومي للمرأة»، في بيان منذ قليل، أنه الأمسيات التي تم تنفيذها الأربعاء الماضي، تأتي في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، موضحا أنها تشمل عدة أنشطة وعروض فنية ثقافية تتناول الرسائل الأساسية للمشروع، والتي تمت صياغتها بأسلوب مبسط لتنطلق على لسان «الأراجوز» و العرائس المتحركة، بهدف تشكيل حوار تفاعلي مباشر مع الجمهور، كما شملت الأمسيات أغاني وطنية، بالإضافة لورش ورسم وتلوين ورسم على وجوه الأطفال.