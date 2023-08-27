«حياة كريمة»: نسب تنفيذ المشروعات بالغربية والفيوم تصل لـ100%

كشفت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، عن نسب التنفيذ التي وصلت إليها المبادرة في مشروعات محافظتي الفيوم والغربية، لافتة إلى افتتاح عدد من مجمعات الخدمات في قرى محافظة المنيا، الأسبوع الماضي، على أن تستكمل في باقي المحافظات تباعا.

نسب مشروعات حياة كريمة

أعلنت «حياة كريمة»، افتتاح المجمعات الخدمية بمركز يوسف الصديق بقرى «كحك بحري - الشواشنة - النزلة»، بجانب دخولها الخدمة وتقديم خدماتها للمواطنين، أما في محافظة الغربية، أشارت المؤسسة إلى أن مشروعات المبادرة بقرية كفر الصارم القبلي من مياه شرب وصرف صحي، وكهرباء، وغاز طبيعي، واتصالات، وتوصيل ألياف الفايبر، ومركز الشباب وصل نسب تنفيذها 100%.

نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة في الاسماعيلية

كانت كشفت حياة كريمة، عن نسب التنفيذ التي وصلت إليها المبادرة في مشروعات محافظة الاسماعيلية، لافتة إلى أن القطاعات التي حازت على أعلى نسبة تنفيذ: وحدات الإسعاف، محطات المياه، نقاط الشرطة، أبراج المحمول، مياه الشرب، وصلات منزلة، المجمعات الحكومية، والصرف الصحي، إذ وصلت إلى 100%، موضحة أن القطاع صاحب أقل نسبة تنفيذ في المشاريع كان «الكهرباء»، إذ وصلت نسبة التنفيذ إلى 41.16%.