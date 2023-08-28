5 أمور استعاذ الرسول بالله منها في الدنيا والآخرة.. «البحوث الإسلامية» يوضح

كشف مجمع البحوث الإسلامية، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، صفات وأمورا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله تعالى منها، وذلك لما فيها من شر على النفس وضيق في الحياة واحتياج إلى الغير.

البخل وفتنة الدنيا

وأوضح مجمع البحوث الإسلامية أنّ هناك 5 أمور استعاذ بها النبي صلى الله عليه وسلم، ووردت في السنة النبوية، وهي:

- الاستعاذة من الجبن، ويعني ضعف القلب، وضعف البدن يكون وهنًا وضعيفاً.

- الاستعاذة من البخل، وهو الشح، وهو أن يمنع الإنسان الحق الواجب لله أو للمخلوقين، مثل الزكاة التي يبخل بها، وللمخلوقين مثل النفقات الواجبة على الزوجات والأولاد، ونحو ذلك.

- الاستعاذة من أن يرد الشخص إلى أرذل العمر، حيث يصير الإنسان إلى حال يضعف وتتلاشى فيها قواه من سمع وبصر، ويعجز عن القيام بشؤونه.

- الاستعاذة من فتنة الدنيا، هي فتنة الغنى، وفتنة الفقر، والفتن التي تنتاب الناس في الدنيا بأنواعها.

- الاستعاذة من عذاب القبر، وفتنة القبر المعروفة بسؤال الملكين.

حديث الرسول

واستند مجمع البحوث لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال تَعَوَّذُوا بِكَلِمَاتٍ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ بِهِنَّ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ البخل، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ العُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَعَذَابِ القَبْرِ». صحيح البخاري