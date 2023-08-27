«البحوث الإسلامية» ينشر فيلمًا تسجيليًا عن تاريخ المجمع وجهوده

نشر المركز الإعلامي بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، فيلمًا تسجيليًا يحكي تاريخ المجمع منذ نشأته في عام 1961م ومراحل تطوره حتى الآن.

تفاصيل فيلم عن مجمع البحوث الإسلامية

ويناقش الفيلم الذي يستعرض جهود هذا القطاع المهم من قطاعات الأزهر الشريف الدور العلمي والدعوي للمجمع على المستويين المحلي والدولي، بالإضافة إلى مهام ومسئوليات الأمانات المساعدة به والإدارات العامة، وما يقدمه المجمع من خدمات سواء للجمهور العام أم للمتخصصين في العلوم المختلفة.

أهمية اللجان العلمية المتخصصة في مجمع البحوث الإسلامية

كما يلقي الفيلم الخاص بمجمع البحوث الإسلامية، الضوء على لجانه العلمية المتخصصة ودور وعاظه وواعظاته في تحقيق رسالة الأزهر الشريف التي عني بها على مرّ الأزمنة والتاريخ، ويمكن مشاهدة الفيلم كاملًا من خلال الدخول على الرابط الآتي:

https://youtu.be/XUNf8MZcwBE?si=vP75ysd-K31avF-e