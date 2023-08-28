فعالية ثقافية في متحف الحضارة المصرية عن «تراث الآلات الموسيقية»

نظم المتحف المصري للحضارة المصرية بالفسطاط، فعالية ثقافية وتراثية بعنوان «تراث الآلات الموسيقية»، وذلك بالتعاون مع قاعة الموسيقى بدار الكتب والوثائق القومية ومعهد قيثارة للموسيقى، ومشاركة عدد من الفنانين المصريين من عازفي الآلات الموسيقية المختلفة.

وأوضح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، أن الفعالية تأتي في إطار استراتيجية المتحف لإحياء التراث الثقافي المصري سواء اللامادي أو المادي، وتعريف الجمهور على تراث الآلات الموسيقية في مصر والفنون المتنوعة المرتبطة بها، مؤكدا حرص المتحف على التعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات المجتمعية، لتعزيز دوره كمؤسسة ثقافية متكاملة تقدم الأنشطة التراثية والحضارية والأثرية المختلفة لكافة الفئات والأعمار.

معرض صور لآلات موسيقية قديمة

وقالت نانسي عمار، أخصائي تراث أول وتواصل حضاري بالمتحف، إن الفعالية تضمنت إقامة معرض للصور الفوتوغرافية لآلات موسيقية قديمة، ومخطوطات موسيقية، وصور نادرة لعدد من رواد فن الغناء والموسيقي المصريين من بينهم أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب ونجاة الصغيرة، وذلك بمشاركة الدكتورة رشا صابر المشرف على قاعة الموسيقى بدار الكتب والوثائق القومية، إضافة إلى تنظيم ورش للرسم بمشاركة نخبة من الفنانين التشكيليين.

عرض تفاعلي للآلات الموسيقية

وأضافت منار حسن، أخصائي تراث أول وتواصل حضاري بالمتحف، إن الفعالية شهدت أيضا عرضا حيا تفاعليا للآلات الموسيقية للتعريف بها وأساسيات ومبادىء العزف على كل آلة منها، مثل العود والقانون، والكمان، ومجموعة من الآلات الموسيقية المطعمة بالصدف كالطبول والرق والدفوف قدمها فنانو مجموعة أرابيسك، وفقرات فنية مختلفة من الرقصات الفرعونية، قدمها فنانو معهد قيثارة للموسيقى بقيادة د.كرم ملاك، بالإضافة إلى ورشة عن صناعة آلة العود وزخرفته قدمتها أقدم عائلة مصرية توارثت صناعة هذه الآلة، وصاحبتها فقرة عزف علي العود قدمها الفنان محمود طنطاوي.

كما شارك فنانو فرقة الشيخ ياسين التهامي بأداء فقرات فنية موسيقية تحاكي الفلكلور المصري، وفقرات للإنشاد الدينى و السيرة الهلالية، وعزف على آلة الهارب قامت به الفنانة سلمى صابر، واُختتمت الفعالية بتسليم جميع الفنانين المشاركين شهادات تقدير مقدمة من المتحف.