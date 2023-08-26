المطرب محمد الريفي يعتزل الغناء على طريقة أدهم نابلسي

قرر المطرب المغربي محمد الريفي نجم برنامج «The X Factor» الاعتزال والابتعاد النهائي عن مجال الفن في الفترة المقبلة، موضحا أنه سينهي تعاقداته الأخيرة ويبدأ حياة جديدة بعيدًا عن الفن.

الطريق إلى الاعتزال

ونشر الريفي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة ليه، ظهر من خلالها بجلباب ولحية كثيفة، علق عليها قائلًا: «بدأت أفكر في الطريق إلى الاعتزال.. أخلص تعاقداتي الأخيرة وسأبدأ حياتي من جديد ويارب إلى طريق الخير».

الريفي يجري عملية جراحية في الأمعاء

وتعرض الريفي منذ فترة إلى بعض الأزمات ، حيث أجرى عملية جراحية صعبة على مستوى الأمعاء بأحد مستشفيات مدينة الدار البيضاء.

ومن قبل، كان الفنان أدهم نابلسي أعلن من قبل اعتزاله مجال الغناء، وحذف كل أغانيه على موقع يوتيوب، وتفرغ للعبادة بشكل كامل وبدأ في تلاوة القران ونشر الفيديوهات عبر فيس بوك.