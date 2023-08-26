فايا يونان عن حلفها بمهرجان القلعة: عشقي لمصر زاد بعد الغناء بها

قالت الفنانة السورية فايا يونان، خلال اللقاء الحصري المذاع على قناة الحياة، إن حفل مهرجان القلعة فاق توقعاتها، وإن تفاعل الجمهور معها كان كبيرًا، خاصة بعد الهتاف باسمها خلال الحفل، وطلب أغنيات بعينها.

وتابعت: «اتمنيت إن الحفلة ما تخلصش أبدًا»، مؤكدة أنها تحب مصر منذ طفولتها ولكن بعد الغناء بها أصبح العشق أكبر، قائلة: «بقى فيه خبز وملح بينا».

فايا يونان تشدو في القلعة

وأضافت فايا يونان، في اللقاء الحصري على هامش حفلتها في مهرجان القلعة بدورته الـ31، أن "القلب بيدق والعيون بتلمع أثناء الغناء في مصر"، مشيرة إلى أنها حرصت على الغناء بالمصري وللفنانين المصريين، إذ غنت لشادية، ومحمد منير، وأغنية ساكن في حي السيدة.

وأكدت أنها المرة الأولى التي تغني فيها ضمن حفلات مهرجان القلعة، وأن أول حفلة بمصر لها كانت في دار الأوبرا المصرية، قائلة: «دائمًا بتشرف بالمشاركة والوقوف في حفلات دار الأوبرا المصرية»، مشيرة إلى أن هناك تواصلاً دائمًا بينها وبين دار الأوبرا.

فايا تشدو قريبًا في الأردن

وأوضحت أن المحطة القادمة لها حفل في الأردن ثم دمشق، مؤكدة أن هناك حفلات غنائية بدولة العراق، مشيرة إلى أنها متأثرة بالفنانة أسمهان ومحمد عبد الوهاب وسيد درويش وأم كلثوم وفيروز والمسرح اللبناني والفنان صباح فخري، مؤكدة أنها متأثرة بالمدارس الفنية في مصر ولبنان وسوريا.

وتصدرت حفلة الفنانة فايا يونان المذاعة على قناة الحياة تريند جوجل رقم 1، وذلك بعد احتفاء الجمهور بالفنانة السورية ونجاح حفلتها في افتتاح مهرجان القلعة بدورته الـ31 بعد إذاعة الحفل على قناة الحياة.

وتألقت الفنانة السورية فايا يونان في الحفل، وأبدعت في أغانيها وعبرت عن مدى سعادتها بحفلتها في مصر ومقابلة الجمهور المصري في القلعة وعلى قناة الحياة.