قصر ثقافة الزقازيق يحتفل بمرور 20 عاما على اتفاقية صون التراث الثقافي

يحتفل قصر ثقافة الزقازيق بمحافظة الشرقية بمرور 20 عاما على اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي، غدا الأحد الموافق 20 أغسطس الجاري، وذلك على أن يقام الاحتفال على مسرح قصر ثقافة الزقازيق.

وقال أحمد كارم، مسؤول المسرح في قصر ثقافة الزقازيق بمحافظة الشرقية، في حديث خاص لـ«الوطن»، إن فرع قصر ثقافة الزقازيق ينظم يوم غد الأحد الموافق 20 أغسطس حفلا في تمام الثامنة مساء بمناسبة مرور 20 عاما على عقد اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي.

الدعوة عامة للمواطنين للحفل

وأشار كارم إلى أن قصر ثقافة الزقازيق فتح باب الدعوة أمام جميع الأهالي والمواطنين بمحافظة الشرقية لحضور العرض الفني الذي تنظمه فرقة الشرقية الموسيقى الشعبية على مسرح القصر للاحتفال بصون التراث الثقافي.

استئناف حفلات أفلام السينما

وتابع مسؤول المسرح بقصر ثقافة الزقازيق أنه بعد انتهاء الحفل يستأنف عرض حفلات أفلام السينما التي يعرضها القصر يوميا على أن يتم استمرارها بدءا من الساعة 10 مساء وذلك بعد انتهاء العرض الفني للفرقة.