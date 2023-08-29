«التعليم العالي»: إعلان نتيجة «تقليل الاغتراب» خلال 72 ساعة

أسدل مكتب تنسيق القبول بالجامعات، الستار على أعمال مرحلة تقليل الاغتراب، لطلاب تنسيق المرحلة الأولى والثانية، للشعب المختلفة «علمي وأدبي»، من الناجحين في امتحانات الثانوية العامة 2023، وفقًا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

وأكد السيد عطا، المشرف العام على التنسيق، أن أعمال مرحلة تقليل الاغتراب انتهت في السابعة مساء أمس، على أن تبدأ اللجنة العليا للتنسيق أعمال فرز الرغبات للطلاب والتحويلات طبقًا للقواعد والنسب المقررة من قبل المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، لافتًا إلى أن إعلان النتيجة سيكون خلال فترة زمنية لا تقل عن 72 ساعة من غلق باب التسجيل.

وأوضح لـ«الوطن»، أن عملية التحويلات تجرى إلكترونيا وفقًا للضوابط المعمول بها، مناشدًا الطلاب الراغبين في التحويل من كلية لأخرى، إنهاء عملية التحويلات بأسرع وقت.

سبتمبر فرصة أخيرة للعائدين من روسيا وأوكرانيا لخوض امتحانات تحديد المستوى

ومن جهة أخرى، أعلنت الوزارة، عن إجراء امتحان تحديد المستوى للطلاب المصريين العائدين من الجامعات الروسية، والأوكرانية، والسودانية، الذين تخلفوا عن أداء امتحان تحديد المستوى الذي أجرى يوم 27 أغسطس 2023، والراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية، في تخصصات، الطب البشري، وطب الفم والأسنان، والصيدلة، والهندسة)، يوم الأحد الموافق 17 سبتمبر المقبل، وتُجرى اختبارات تحديد المستوى داخل كليات طب قصر العيني والصيدلة، بجامعة القاهرة، والأسنان والهندسة بجامعة عين شمس، في تمام الساعة العاشرة صباحًا. على أن تقوم الجامعات بموافاة أمانة مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية بكشوف الطلاب الذين يحق لهم دخول الامتحان، ولم يدخلوا الامتحان الأول، قبل يوم الخميس الموافق 7 سبتمبر القادم، حيث يمثل الامتحان فرصة أخيرة للطلاب المُتخلفين عن الامتحان الأول.