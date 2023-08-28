«التعليم العالي»: إعلان نتيجة تقليل الاغتراب خلال أيام

تسدل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في مكتب تنسيق الجامعات 2023، خلال الساعات القليلة المقبلة، الستار على أعمال مرحلة تقليل الاغتراب 2023 لطلاب تنسيق المرحلة الأولى والثانية للشعب المختلفة «علمي وأدبي» من الناجحين في امتحانات الثانوية العامة 2023، وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

مرحلة تقليل الاغتراب 2023

وأكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على التنسيق لـ«الوطن»، أنّ أعمال مرحلة تقليل الاغتراب ستنتهي في السابعة مساء اليوم، على أن تبدأ اللجنة العليا للتنسيق أعمال فرز الرغبات للطلاب والتحويلات طبقا للقواعد والنسب المقررة من قبل المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، لافتا إلى أنّ إعلان النتيجة سيكون خلال فترة زمنية لا تقل عن 72 ساعة من غلق باب التسجيل للتحويلات.

وأوضح رئيس قطاع التعليم، أنّ عملية التحويلات تتم إلكترونيا وفقا للضوابط المعمول بها، مناشدا الطلاب الراغبين في التحويل من كلية لأخرى، الدخول عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق وإنهاء عملية التحويلات.