«الاعتماد والرقابة» ينظم ندوات توعية في السويس

نظم فرع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في السويس، برئاسة الدكتور سلام الفقي، عددًا من الندوات للتوعية المجتمعية بالتعاون مع ديوان عام المحافظة، وذلك في ضوء بروتكول التعاون المشترك بين الفرع ووحدة السكان، وبحضور عدد من العاملين بقطاعات الخدمات بالمحافظة.

نشر ثقافة جودة الخدمات الخاصة

وأعلن فرع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن الندوات المتعددة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، بضرورة نشر ثقافة جودة الخدمات الصحية، وتوعية واعلام المجتمع بمستوى جودة الخدمات والامتيازات التي يحصل عليها المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وكذلك شرح دور هيئة الاعتماد والرقابة الصحية واختصاصاتها.

مشاركة الطب البيطري في ندوة الاعتماد والرقابة الصحية

وخلال بيان لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالسويس، أوضحت الهيئة أنه خلال اليوم الأول للندوات والذي شهده مقر حي السويس، شاركت مديريات الطب البيطري و التموين و ادارة حي الأربعين، ادارة حي السويس، وفي اليوم الثاني شاركت مديريات الزراعة والإسكان و القوى العاملة و التنظيم والإدارة و حي فيصل بمقر مديرية التنظيم والإدارة

استعراض منظومة التامين الصحي

الشامل وأوضح بيان الهيئة، أن الندوات تناولت استعراض منظومة التأمين الصحي الشامل، باعتبارها مظلة صحية تشاركية تشمل جميع المواطنين وتقدم جميع الخدمات الصحية بأسعار مناسبة، وهو ما يميزها عن نظام التأمين القديم، و تطبيق معايير الجودة الوطنية والصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية "GAHAR" بكافة المنشآت التي تدخل تحت مظلتها، وذلك لضمان أمن وسلامة المنتفعين بالمنظومة الجديدة.

التعريف بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية

وتابع بيان فرع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالسويس، أن الندوات تناولت التعريف بالهيئة وقرار إنشائها بموجب القانون رقم (2) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، والتي تخضع لإشراف العام للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن الهيئة هي الجهة المنوط بها اصدار وتطبيق وتطوير معايير الجودة والمعتمدة من منظمة الاسكوا الدولية، وتهدف إلى ضمان حصول المرضى على خدمات صحية أمنة وبأعلى مستويات الجودة العالمية.

امتيازات يحصل عليها المنتفعون

وشرحت الندوات الامتيازات التي يحصل عليها المنتفعين من المنظومة الجديدة من المرضى ومقدمي الخدمة الصحية، وأن التأمين الشامل يتميز بتنوع في مقدمي الخدمة وهو ما يساهم في تحقيق التنافس لتقديم الأفضل للمريض الذي من حقه اختيار مقدم الخدمة المناسب له، وأن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تقوم بدور رقابي لضمان التزام المنشآت المعتمدة بتطبيق المعايير وفقا لمعايير GAHAR