محمد الباز عن تحقيق قناة السويس مليون دولار بالساعة: الدولة تعمل والدخل يزيد

قال الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، إن دخل قناة السويس تم الإعلان عنه اليوم، إذ وصل في الساعة مليون دولار، مشيرًا إلى أن آخر إحصائية أن المصريين اشتروا ذهب بـ80 مليار جنيه في 30 يومًا فقط.

الدخل يزداد كل ساعة

أضاف الباز خلال حلقة برنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»: «فاكرين الناس اللي كانت بتقول على قناة السويس الجديدة تفريعة، لكن الدولة اشتغلت والدخل زاد ويزيد كل ساعة، واستثمرت»، مؤكدًا أن جزء من قناة السويس كان لرفع معنويات الشعب المصري، وأنه يستطيع أن يكتتب ويدفع أموالًا.

أموال المصريين عادت إليهم

تابع الكاتب الصحفي والإعلامي: «وقتها كنا خارجين من مرحلة فوضى والناس فقدت الثقة بنفسها وجاء الرئيس السيسي وقال إن القناة حفرت بأموال المصريين، والتي وصلت وقتها إلى 64 مليار جنيه ولم يتم استخدام القروض في بنائها وإنما بأموال المصريين وعادت الأموال مرة أخرى للمواطنين، موضحًا أنه من الممكن أن يتم استخدام ما جرى في قناة السويس بمشاريع أخرى».