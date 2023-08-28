«معلومات الوزراء»: حجم سوق الإنشاءات بمصر يصل لـ2.352 مليار جنيه في 2032

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنّ وكالة «فيتش سوليوشنز» تتوقع ارتفاع نسبة مساهمة قطاع الإنشاءات والبنية التحتية في مصر من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الـ10 المقبلة، مدفوعًا بعدة عوامل، أهمها تزايد عدد السكان، وتزايد الطلب على السياحة، ما يخلق بدوره طلبًا على البنية التحتية وتطويرها؛ إذ تتوقع وصول حجم سوق الإنشاءات إلى 2.352 مليار جنيه في 2032، مقارنة بنحو 668 مليون جنيه متوقعة في 2023.

وأشار المركز عبر الصفحة الرسمية على فيس بوك، إلى تطور قطاع البنية التحتية فى مصر حتى 2032 بالمليار جنيه، ونسبة مساهمة قطاع الإنشاءات والبنية التحتية من الناتج المحلي الإجمالي حتى 2032، كما يلي.

- 6.8 نسبة نمو قطاع الإنشاءات المصري المتوقع في 2023 على أساس سنوي.

- 7.4 متوسط نسبة نمو القطاع المتوقعة بين عامي 2024 و2027.

- زيادة عدد السكان تخلق طلبا محليا قويا في المستقبل على البنية التحتية.

- قطاع السياحة يعزز الطلب على النقل والبنية التحتية المرتبطة بالسياحة.