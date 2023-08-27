النائب أكمل نجاتي: البنية التحتية الحديثة سبب انضمام مصر لـ«بريكس»

قال النائب أكمل نجاتي، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قمة بريكس هي من دعت مصر للانضمام إليها، والذي سيدخل حيز التنفيذ يناير 2024، موضحا أنه قرار تاريخي ويعد خطوة وشهادة كبيرة نحو مرحلة جديدة من الاقتصاد المصري السياسي.

أسباب انضمام مصر لـ «بريكس»

وأضاف «نجاتي» عبر فضائية dmc، أن الانضمام لـ«بريكس» سيعود على الدولة المصرية بفائدة كبيرة، وهي رفع الضغط على العملة الأجنبية، مؤكدا أن الصين والهند من الدول الكبرى العظيمة ولديها استثمارات وتكنولوجيا، وهي بحاجة للسوق الأفريقية، ومصر بوابة الدخول للقارة السمراء من ناحية الممر الملاحي لقناة السويس، والموقع الجغرافي، والبنية التحتية التي بُنيت على مدار الـ10 سنوات الماضية أهلّت مصر للانضمام لـ«بريكس».

جذب الاستثمارات من مميزات الانضمام لـ«بريكس»

وتابع أن من بين تلك المنافع التي تعود على مصر من قمة بريكس، زيادة فرص العمل، وجذب استثمارات جديدة، وتصدير بعض المنتجات المصرية، ونقل التكنولوجيا المصرية لهذه الصناعات.