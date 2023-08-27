«النقل»: كوبري عرب الرمل وأجهور حقق سيولة مرورية على الطريق الزراعي

نشرت وزارة النقل، مجموعة من الصور توثق السيولة المرورية التي حدثت نتيجة إنشاء كوبري عرب الرمل واجهوربطول 1.5 كم وبعرض 12 متر «ثلاث حارات مرورية» لكل اتجاه بإجمالى 24 متر، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

أهمية كوبري عرب الرمل واجهور

ودّونت وزارة النقل، في منشورها، أن الكوبري يستهدف تخفيف الزحام عند منطقتى عرب الرمل وأجهور، ومنع تكدس السيارات المستمر أمام القريتين، وتحقيق السيولة المرورية على الطريق الزراعي.

وأضافت الوزارة، أن المشروع يأتي في إطار الخطة الشاملة لوزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري لتطوير وتوسعة طريق «القاهرة – الإسكندرية» الزراعي.

خبير نقل يعلق على أهمية الكوبري

وعلق الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق والنقل بجامعة بني سويف، على مشروعات الطرق والكباري، التي تنفذها وزارة النقل في الفترة الحالية، قائلاً: «إن الطرق والكباري الجديدة حققت سيولة مرورية كبيرة في مختلف أنحاء الجمهورية خاصة مع وجود بعض المناطق كادت أن تكون بمثابة جراج صغير».

وأضاف الدكتور عبدالله أبوخضرة لـ«الوطن»، أن كوبري عرب الرمل واجهور تم تنفيذه وفق المواصفات والمعايير العالمية، ومن المقرر أن يُسهم في عملية الاستثمار بشكل مباشر أو غير مباشر، لافتاً إلى أنه تم تنفيذه بأيدي مصرية خالصة.