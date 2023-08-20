تعاون «مصري - سعودي» في البنية التحتية للاتصالات والكابلات البحرية

التقى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس عبدالله بن عامر السواحة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، لبحث تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات البنية التحتية للاتصالات والكابلات البحرية.

وجاء اللقاء على هامش فعاليات أعمال الاجتماع الوزاري المعني بالاقتصاد الرقمي، والمقام على هامش فعاليات مجموعة عمل الاقتصاد الرقمي (DEWG)، التي تهدف إلى تقديم رؤية استرشادية لصانعي السياسات لتحقيق التحول الرقمي والنمو الاقتصادي.

طرح الرؤى وتبادل الخبرات في مجالات البنية التحتية الرقمية

وشارك وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في الاجتماع الوزاري المعني بالاقتصاد الرقمي، الذي يأتي ضمن أعمال مجموعة العشرين G20، التي تستضيفها الهند، بحضور وزراء الاقتصاد الرقمي بدول مجموعة العشرين و9 دول مدعوة وعدد من المنظمات الدولية المشاركة، حيث شهد الاجتماع عقد 3 جلسات، شهدت طرح الرؤى وتبادل الخبرات في مجالات البنية التحتية الرقمية الداعمة للتحول الرقمي، والأمن السيبراني، والمهارات الرقمية.

وتعد مجموعة العشرين G20 هي المنتدى الرئيسي للتعاون الاقتصادي الدولي، وتؤدي دورا هاما في تشكيل وتعزيز الهيكل العالمي والإدارة بشأن جميع القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية، وتتولى الهند رئاسة مجموعة العشرين في الفترة من 1 ديسمبر 2022 إلى 30 نوفمبر 2023.