المشدد 6 سنوات لعاملين متهمين بالترويج للمخدرات في سوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين حكمًا بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهما، وذلك لإحرازهما جوهر مخدر بقصد الاتجار به، بدائرة مركز المراغة بمحافظة سوهاج.

وصدر الحكم بالواقعة بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار المستشار عبدالفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبدالحليم، وسامر ذوالفقار، بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تفاصيل الواقعة ترجع إلى مارس

تعود أحداث الواقعة إلى شهر مارس من العام الجارى 2023، بدائرة مركز المراغة بمحافظة سوهاج، عندما وجهت النيابة العامة بسوهاج لكلا من المدعو «ع . ح» عامل، والمدعو «ع . ن» عامل، تهمة إحراز جوهر مخدر «الهيروين» بقصد الاتجار به.

إحالة الواقعة لمحكمة الجنايات

وتم التحفظ على المضبوطات بحوزتهما، وإحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج التى أصدرت حكمها المتقدم بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنية لكلا منهما.