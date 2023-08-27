ضبط سائق استولى على 64 ألف جنيه من 3 أشخاص بسوهاج بزعم تسفيرهم للخارج

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، من ضبط سائق استولى على مبالغ مالية من 3 أشخاص أوهمهم بقدرته على تسفيرهم للعمل خارج البلاد، وتحرر المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

المتهم حصل على 64 ألف جنيه من الضحايا

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة المنشأة، بتضرر «محمد ع ع ع»، 55 عاما، نجار، وشخصين آخرين، يقيمون دائرة مركز شرطة المنشأة، من المدعو «عبد الحميد د ح م»، 42 عاما، سائق، ومقيم بناحية دائرة مركز شرطة المنشأة، حيث أوهمهم بقدرته على تسفيرهم للخارج، وحصل منهم على 64 ألف جنيه، إلا أنه لم يف بوعده، ولم يرد الأموال.

ضبط المتهم واعترافه بالواقعة

وعقب استصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبلغ المالي، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.