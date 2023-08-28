مستشار البنك الدولي السابق: مصر تمتلك قاعدة صناعية قديمة وقوية
كتب:
حسن سمير
02:44 م | الإثنين 28 أغسطس 2023
الدكتور عمرو صالح - مستشار البنك الدولي السابق
قال الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه في السنوات الأخيرة، بتعميق المطور المحلي وتوطين الصناعة المصرية، لذلك أعلنت الحكومة عن مبادرة لدعم قطاع الصناعة لمواجهة التداعيات السلبية الأزمة الاقتصادية، وأزمة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، وجرى تخصيص 150 مليار جنيه للمساعدة في توفير تمويل بأسعار الفائدة المنخفضة للصناعات المصرية.