مستشار البنك الدولي السابق: مصر تمتلك قاعدة صناعية قديمة وقوية

قال الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه في السنوات الأخيرة، بتعميق المطور المحلي وتوطين الصناعة المصرية، لذلك أعلنت الحكومة عن مبادرة لدعم قطاع الصناعة لمواجهة التداعيات السلبية الأزمة الاقتصادية، وأزمة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، وجرى تخصيص 150 مليار جنيه للمساعدة في توفير تمويل بأسعار الفائدة المنخفضة للصناعات المصرية.

وأضاف صالح عبر مداخلة هاتفية عبر قناة dmc، أنّ الرئيس السيسي يتابع بنفسه تنفيذ التوجيهات استكمالا لاهتمام القيادة السياسية للاستثمار الصناعي، إضافة إلى أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، لافتا إلى أنّ مصر لديها قاعدة صناعية قديمة وقوية، والخمس سنوات الماضية شهدت تطويرا كبيرا في القطاع الصناعي.