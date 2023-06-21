جمعية رجال الأعمال: قطاع الصناعة شهد تطورا مع بداية الإصلاح الاقتصادي

قال المهندس أحمد الزيات عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، إنّه مع بداية الإصلاح الاقتصادي في عام 2016 كان هناك تطورا قويا بخصوص ملف الصناعة، وكان هناك إصلاحا اقتصاديا بشكل عام على مستوى مصر، حيث حسنت القيادة السياسية شبكة الطرق والموانئ، وبخاصة الموانئ الجافة، واستطاعت بناء 22 منطقة صناعية في كل محافظات مصر.

الدولة المصرية دعمت الشباب وصغار القادة حتى تنمو أعمالهم

وأضاف عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي: «الدولة المصرية دعمت الشباب وصغار القادة حتى تنمو أعمالهم، وبالتالي فقد خصصت الدولة دعما ماديا وفنيا كبيرا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة».

قبل ثورة 30 يونيو كنا نصدر بنحو 23 مليار دولار

وتابع عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، «قبل ثورة 30 يونيو، كنا نصدر بنحو 23 مليار دولار، وحاليا نصدر بـ31 أو 32 مليار دولار، والقيادة السياسية تستهدف التصدير بـ100 مليار دولار في الأعوام المقبلة، وكل ذلك نتيجة التوسع في المناطق الصناعية وتحسين الخدمات اللوجستية بشكل كبير جدا».