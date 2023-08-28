السجن المشدد 3 سنوات لمتهم أحدث عاهة مستديمة لشخص آخر بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، حكمًا يتضمن بمعاقبة شخص بالسجن المشدد 3 سنوات، إثر اتهامه بإحداث عاهة مستديمة لشخص، بدائرة مركز المراغة، شمال محافظة سوهاج.

صدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار عبدالفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبدالحليم، و سامر ذوالفقار، بأمانة سر محمد فاروق هاشم

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية إلى شهر ديسمبر من العام الماضى، بدائرة مركز المراغة، عندما وجهت النيابة للمدعو «ق . و»، تهمة التعدى بالضرب على المجنى علبه «خ . ع »، بأن وجه إليه ضربة استقرت بالجانب الأيسر من البطن محدثا إصابته بعاهة مستدبمة، وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

المشدد 5 سنوات لـ3 متهمين

وفي سياق آخر، عاقبت محكمة جنايات سوهاج، حكما يتضمن بمعاقبة 3 متهمين بالسجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى للاتجار فى المواد المخدراة بدائرة مركز البلينا. صدر الحكم في محكمة جنايات سوهاج برئاسة كل من المستشار المستشار عبدالفتاح الصغير، وعضوية المستشارين، المستشار محمود محمد عبدالحليم، والمستشار سامر ذوالفقار، بأمانة سر محمد فاروق هاشم