مصرع طفل في حادث تصادم بسوهاج

لقي طفل مصرعه، في حادث تصادم تروسيكل و«توك توك»، بمركز طما في محافظة سوهاج، وحُرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد وقوع حادث تصادم، على الطريق الزراعي بناحية مشطا بدائرة مركز طما.

تصادم بين دراجتين ناريتين

وانتقلت وحدة بحث جنائي، بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، إلى موقع الحادث، وتبين أنه أثناء سير دراجة نارية «تروسيكل»، قيادة المدعو «أبو الحسن هـ م ا»، 56 عاما، عامل، ومقيم في بندر طما، على الطريق المشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بدراجة نارية «توك توك»، قيادة المدعو «إبراهيم ع ا ع»، 28 عاما، سائق، ومقيم بدائرة المركز.

وأسفر الحادث عن وفاة مستقل الـ«توك توك»، الطفل «وائل م ب»، 9 سنوات، ومقيم بذات الناحية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طما المركزي، وحُرر محضر بالواقعة.

وبسؤال قائدي المركبتين ووالد المتوفى المدعو «محمد ب ا سن»، 42 عاما، عامل، ومقيم بذات الناحية، أفادوا بمضمون ما سبق، ونفى الأخير الشبهه الجنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.