وزارة الصحة تكشف أماكن وسعر لقاح الإنفلونزا الموسمية

مع اقتراب فصل الشتاء، تنشط البكتيريا والفيروسات، وتزداد انتشارا مع تغيير الفصول، لذا يجب الحرص من الفيروسات المسببة للإنفلونزا الموسمية، خاصة مع اقتراب الموسم الدراسي الجديد.

وحرصا من وزارة الصحة كعادتها كل عام، على توفير لقاحات الإنفلونزا الموسمية بأسعار مخفضة، وأماكن الحصول على التطعيمات الخاصة بها في القاهرة الكبري وباقي محافظات الجمهورية، ترصد السطور التالية، أماكن وسعر لقاح الإنفلونزا الموسمية، حيث تصبح متاحة أمام جميع المواطنين، للحصول على التطعيمات لجميع الفئات العمرية.

أماكن وسعر لقاح الإنفلونزا الموسمية

توفر وزارة الصحة، اللقاح في عدد من المراكز الكبرى على مستوى المحافظات، يمكن من خلالها الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية، كما يلي.

محافظة القاهرة والجيزة

مركز المصل واللقاح، الكائن في 51 شارع وزارة الزراعة، العجوزة، المهندسين، الجيزة.

محافظة الإسكندرية

مركز المصل واللقاح الكائن في لوران بشارع شعراوي مول عمارة 3 الدور الأول.

اماكن الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية

ووفرت وزارة الصحة والسكان، أماكن الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية بجميع المستشفيات العامة التابعة لوزارة الصحة بجميع المحافظات، بسعر 200 جنيه، منها 10 جنيهات مقابل الخدمة، مع العلم أنّ السعر الفعلي للمصل يبلغ 190 جنيها.

الفئات الأكثر احتياجا للحصول على للقاح الإنفلونزا الموسمية

ومن المعروف ان وزارة الصحة والسكان، سبق وحددت الفئات الأولى بتلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية، بداية من السيدات الحوامل والعاملين بالحقل الطبي وأصحاب الأمراض المزمنة، إضافة إلى الأطفال وأصحاب المناعة الضعيفة، والأطفال حتى عمر 4 سنوات وكبار السن أكبر من 65 عاما.