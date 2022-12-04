أماكن وسعر لقاح الإنفلونزا الموسمية بالمحافظات والفئات المستهدفة

تنشط البكتيريا والفيروسات مع تغيير الفصول خاصة المسببة للإنفلونزا الموسمية بأنواعها، مما يعرض الأطفال والكبار للإصابة بالإنفلونزا والتي لها مضاعفات عديدة قد تؤدي للوفاة، لذا وفرت وزارة الصحة والسكان لقاح الإنفلونزا وحددت أماكن وسعر لقاح الإنفلونزا الموسمية بالمحافظات في أمان تام من مراكز معتمدة.

أماكن وسعر لقاح الإنفلونزا الموسمية بالمحافظات

وتقدم «الوطن» أماكن وسعر لقاح الإنفلونزا الموسمية بالمحافظات وذلك من خلال أماكن المصل واللقاح بالمحافظات:

محافظة الجيزة بمركز التطعيمات الرئيسي في 51 شارع وزارة الزراعة، العجوزة، المهندسين، الجيزة.

محافظة كفر الشيخ بمستشفي كفر الشيخ العام ويعمل مركز المصل واللقاح بالمستشفي بداية من يوم السبت حتى يوم الخميس.

محافظة الإسكندرية بمركز المصل واللقاج في لوران بشارع شعراوي مول الوطنية عمارة 3 الدور الأول.

مكان لقاح الإنفلونزا بالمحافظات

واستكمالا ضمن أماكن وسعر لقاح الإنفلونزا الموسمية بالمحافظات الأخرى فإن اللقاح متاح بالمستشفيات العامة بكل محافظة ببطاقة الرقم القومي لتسجيل المواطن عند الحصول على المصل.

سعر لقاح الإنفلونزا الموسمية بالمحافظات 190 جنيها

ويصل سعر لقاح الإنفلونزا 200 جنيه منها 10 جنيهات مقابل الخدمة بينما السعر الفعلي للمصل 190 جنيها.

الفئات الأكثر احتياجا للقاح الإنفلونزا

وحددت وزارة الصحة الجهات الأولى بتلقي مصل الإنفلونزا الموسمية وهي العاملين بالحقل الصحي والسيدات الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب المناعة الضعيفة والأطفال حتى عمر 4 سنوات وكبار السن أكبر من 65 عاما.

جدير بالذكر أنه يمكن تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية بالمؤسسات الطبية الخاصة والصيدليات العامة.