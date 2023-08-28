مخرج فيلم «5 جولات»: أدم الشرقاوي يستطيع تجسيد أي شخصية دون معاناة

أكد مازن أشرف مخرج فيلم «5 جولات» أنه متابع للعبة الفنون القتالية المختلطة MMA، مشيرًا إلى أن هذه الرياضة مختلفة عن الرياضات الأخرى، وبها دراما كثيرة.

وأضاف مخرج فيلم «5 جولات» في تصريحات إذاعية، أنه كانت هناك مشكلة كبيرة في البحث عن البطل الذى يقوم بهذا العمل، حيث تم البحث عن ممثل في عمر معين وقادر على التفرغ للتمرين لفترة.

وكشف «أشرف»، أن الممثل أدم الشرقاوي يستطيع تجسيد أي شخصية دون معاناة، كما أنه كان يدرك مسئولية الشخصية التي يقوم بتجسيدها، مشيرًا إلى أن شخصية الأب ماجد المصري في الفيلم، كان داعما كبيرا في العمل الفني، كما أن اختيار الفنانة عايدة الأيوبي وتجسيدها لشخصية الأم في الفيلم، جاءت بسبب تشابه ملامحها مع الممثل أدم الشرقاوي.

أبطال فيلم «5 جولات»

يشارك في بطولة فيلم «5 جولات» عدد من النجوم الشباب، أبرزهم آدم الشرقاوي، ونور خالد النبوي، وداليا شوقي، إلى جانب الفنان ماجد المصري، وعايدة الأيوبي، ومصطفى درويش، ومطرب الراب آر سينك، والفيلم من تأليف محمد عبدالمعطي ويحيى علام، وإخراج مازن أشرف.

‎و«5 جولات» هو أول فيلم في مصر والشرق الأوسط يناقش رياضة «MMA»، والراب، حيث تدور أحداثه حول رحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة، كما يحكي أيضًا عن مغنيي الراب وتفاصيل «الراب باتلز» والصعوبات التي تواجه هؤلاء الشباب.