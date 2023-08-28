عاجل.. مفاجأة جديدة بصفقة صلاح.. اتحاد جدة يرفع العقد للمرة الثالثة

لم يستسلم الاتحاد السعودي في محاولات التعاقد مع محمد صلاح، رغم تأكيدات مدربه الألماني القاطعة على أنه لن يرحل عن صفوف الفريق الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي، لكن إدارة الفريق السعودي لم ترفع يديها عن المفاوضات وتواصل المحاولات لحين تحقيق حلم التعاقد مع الفرعون المصري.

اتحاد جدة يرفع عرضه لضم محمد صلاح من ليفربول بحسب شبكة «CBS» الأمريكية، إدارة اتحاد جدة تجهز عرضًا جديدًا تصل قيمته إلى 150 مليون يورو أي ما يساوي 162 مليون دولار، من أجل تقديمها للنادي الإنجليزي، للسماح للاعب بالرحيل والانضمام إلى مشروع الدوري السعودي الجديد، في الميركاتو الصيفي الجاري، ليرفع النادي عرضه للمرة الثالثة.

اتحاد جدة وضع شروطه من أجل انضمام دفع المقابل الضخم للحصول على خدمات صلاح، وهي تقديم مبلغ قيمته 100 مليون يورو إلى ليفربول، إضافة إلى 50 مليونًا مرتبطة بأداء اللاعب مع اتحاد جدة، وذلك وفقًا لشروط سيعضها الطرفين في العقد، على أن يواصل النادي الإنجليزي حصد المكاسب المادية في الصفقة حتى بعد رحيله.

اتحاد جدة يحاول إغراء محمد صلاح بجميع الطرق، وذلك من خلال جعله اللاعب الأعلى قيمة في الدوري السعودي، وصاحب الراتب الأغلى في العالم، حال الموافقة على الانضمام إلى صفوف العميد، في الميركاتو الصيفي الجاري، على أن يصبح أغلى صفقة في تاريخ الدوري السعودي على مستوى المحترفين، متفوقًا على البرازيلي نيمار دا سيلفا المنضم مؤخرًا إلى الهلال السعودي.