ماذا قالت الصحف السعودية عن صفقة انتقال محمد صلاح لـ اتحاد جدة؟

أبرزت الصحف السعودية، مفاوضات نادي اتحاد جدة السعودي، مع لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، والذي أصبح حديث العالم خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب غموض مصيره في البقاء أو الرحيل عن ناديه الإنجليزي، والذي توج معه بالعديد من الألقاب القارية والدولية والمحلية منذ انتقاله من نادي روما الإيطالي.

المدينة: نادي اتحاد جدة حسم بالفعل صفقة محمد صلاح

من جانبه، أكد تقرير نشر في صحيفة «المدينة» السعودية، أنّ نادي اتحاد جدة السعودي حسم بالفعل صفقة محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، وأنّ إدارة النادي الإنجليزي تعلق موافقتها على رحيل هداف الفريق بشرطين، إيجاد البديل الفترة المقبلة، والوصول لاتفاق بين الجانبين على المقابل المالي للنادي الإنجليزي.

وحسم مسؤولي نادي الاتحاد، صفقة ضم قائد منتخب مصر محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي، خلال الانتقالات الصيفية الحالية، كما أتمت إدارة الاتحاد كامل الاتفاق مع محمد صلاح على شروط العقد الشخصية، من حيث مدة العقد والمقابل المالي الخاص باللاعب، وفقا لصحيفة «المدينة» السعودية.

ليفربول يعلق انتقال محمد صلاح لـ اتحاد جدة حتى توفير لاعب بديل

وأضافت الصحيفة السعودية: «قدّم مسؤولو نادي الاتحاد عرضا بقيمة حصة نادي ليفربول من الصفقة، لكن النادي الإنجليزي يعلق رده النهائي بإيجاد اللاعب البديل، وتحديد مطالبه المالية، وبناء على ذلك سيحدد مسؤولو النادي الإنجليزي حصتهم المالية من صفقة انتقال صلاح»، مشيرة إلى أنّ نادي الاتحاد السعودي يضغط بقوة للحصول على توقيع نادي ليفربول، حتى تتم الصفقة في الانتقالات الحالية.

وأوضحت «المدينة» السعودية، أنّ نادي ليفربول الإنجليزي، رفض في بادئ الأمر عرضا من نادي الاتحاد السعودي يقدّر بـ100 مليون جنيه إسترليني، فيما أكد لاعبون سابقون لنادي ليفربول الإنجليزي، أنّ زيادة العرض إلى ما فوق الـ100 مليون جنيه إسترليني قد يحرك ليفربول نحو قبول عرض الاتحاد.

كلوب: محمد صلاح لن يغادر ليفربول

أما صحيفة «الرياضية» السعودية، فنقلت تأكيدات يورجن كلوب، المدرب الألماني لنادي ليفربول الإنجليزي، تأكيده ببقاء النجم المصري محمد صلاح في صفوف الفريق الإنجليزي.

وتحدث «كلوب» عبر تصريح رسمي عقب مواجهة نيوكاسل في البريميرليج، حول مستقبل محمد صلاح مع الفريق: «لا تتحدثوا بصيغة الجمع عن صلاح، لا تقولوا الكل، أنا مثلا لم يتحدث معي أحد عن مغادرته».

وكان المدرب الألماني قال في تصريحات سابقة: «قصة انتقال صلاح انتهت، إنّه مستمر معنا».

وكانت «الرياضية» السعودية أشارت في وقت سابق، إلى أنّ نادي الاتحاد دخل في مفاوضات جادة لضم الدولي المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

عرض نادي اتحاد جدة لضم محمد صلاح

وأوضحت مصادر لصحيفة «الرياضية»، أنّ عرض نادي اتحاد جدة السعودي لضم محمد صلاح، يبلغ 180 مليون يورو لمدة موسمين، إضافة إلى 60 مليون جنيه إسترليني لشراء المدة المتبقية في عقده من ناديه ليفربول الإنجليزي.

وذكرت صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية، أنّ نادي الاتحاد السعودي يسابق الزمن في الوقت الحالي، لحسم التعاقد مع محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضافتِ الصحيفة السعودية، أنّ رئيس نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، يتواجد حاليا في العاصمة البريطانية لندن، في محاولة لإتمام انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى حامل لقب الدوري السعودي.

الشرق الأوسط: اتحاد جدة يسعى لضم محمد صلاح قبل كأس العالم للأندية

وأشارت «الشرق الأوسط»، إلى أنّ محمد صلاح لا يمتلك أي بند في عقده يشير إلى إلزامية خروجه أو شرط جزائي في عقده، ما يجبر نادي الاتحاد على الدخول في مفاوضات مع نادي ليفربول من أجل ضمّه.

واختتمت الصحيفة السعودية، تقريرها: «نادي اتحاد جدة يبذل جهودا كبيرة لضمّ محمد صلاح في الصيف، ومع ذلك تسارعت الخطط مع التصميم على تزويد الاتحاد بأفضل فريق ممكن قبل استضافة السعودية لكأس العالم للأندية 2023 في ديسمبر بمدينة جدة، حيث سيشارك الاتحاد بوصفه بطلا للدوري السعودي».

أرقام محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي

وسجل صلاح 187 هدفا في أكثر من 300 مباراة مع ليفربول منذ انضمامه في 2017 قادما من روما، وقاده إلى الفوز بلقب الدوري الممتاز لأول مرة في نظامه الحديث، إلى جانب دوري أبطال أوروبا ضمن ألقاب أخرى، ونال جائزة أفضل لاعب في الموسم مرتين.