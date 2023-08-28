عاجل. صحفي سعودي يفجر مفاجأة عن محمد صلاح ويصدم كلوب

فجر الإعلامي السعودي عبدالله فلاتة، مفاجأة بخصوص الجناح الدولي المصري محمد صلاح نجم وهداف فريق ليفربول الإنجليزي، وذلك بعد الأنباء والتقارير التي ربطت اسمه بالانتقال إلى صفوف فريق اتحاد جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال «فلاتة» في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج «أكشن مع وليد»: «مع احترامي لكلوب وكلامه عن صلاح، وعن عدم تحدث معه أي شخص بخصوص وجود عروض لضم محمد صلاح، لكن هذا الأمر غير صحيح، فصلاح يمتلك عرضا من اتحاد جدة».

وأضاف: « محاولات اتحاد جدة لضم محمد صلاح لاتزال جارية حتى الآن، وجهود الادارة تقدر للغاية بهذا الشأن».

اتحاد جدة يرغب في ضم محمد صلاح

وكشفت تقارير صحفية سعودية عن رغبة اتحاد جدة في ضم محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، بعدما ذكرت أنها قدمت عروضًا مالية تجعل محمد صلاح الأعلى أجرًا في الدوري السعودي، ويحصل على راتب أعلى من البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي.

وكان كلوب قد أكد في أكثر من مناسبة، رفضه رحيل محمد صلاح، مؤكدًا أنه ليس للبيع ومستمر مع ليفربول خلال الموسم الجاري، رغم العرض المالي الذي ذكرت الكثير من التقارير أنه تخطى 100 مليون يورو.