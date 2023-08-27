عمرو خليل: أقاويل كثيرة بشأن اقتراب محمد صلاح من الانضمام لاتحاد جدة

علق الإعلامي عمرو خليل، على وصول مفاوضات نادي اتحاد جدة السعودي مع ليفربول إلى مراحل متقدمة من أجل التعاقد مع نجمه المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

كم ترحاب بمحمد صلاح بالمملكة السعودية

وقال عمرو خليل، خلال برنامجه «من مصر» المذاع على قناة «سي بي سي»،: «كم الترحاب كبير جدًا لمحمد صلاح في المملكة العربية السعودية، وهناك كلام كثير يقال إن صلاح سيستقل الطائرة الخاصة بعد مباراة نيوكاسل، للذهاب إلى دبي وإجراء الكشف الطبي».

واستعرض عمرو خليل، تعليقات الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، ورغبة السعوديين الكبيرة في انتقال نجم مصر إلى صفوف الاتحاد السعودي، بينها: «يا صلاح لا تفوت اللعب أمام جماهير الاتحاد، نحن نحبك يا أبا مكة».

اتحاد جدة السعودى يسرع بصفقة محمد صلاح

ويتطلع اتحاد جدة السعودي للإسراع في عملية حسم صفقة النجم المصري محمد صلاح، خاصة أن إدارة الريدز أكدت على عدم تلقي عرض رسمي من جانب النمور لضم الفرعون المصري حتى الآن.

وقدم الاتحاد السعودي عرضا مغريا للحصول على خدمات محمد صلاح، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بقيمة 100 مليون يورو لصالح الريدز، وسيحصل النجم المصري على راتب يفوق الـ200 مليون يورو سنوياً، يجعله اللاعب صاحب الأعلى أجراً في العالم متخطيا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بقيمة 200 مليون يورو مع النصر السعودي.