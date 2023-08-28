«غرفة السياحة»: إقبال جيد من المواطنين على الغردقة وشرم الشيخ خلال الصيف

قال وائل فودة، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ نسب إقبال المواطنين المصريين على السفر إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة خلال فصل الصيف الجاري كانت جيدة، موضحا أنّ العديد من العائلات المصرية وأيضا الشباب، فضلوا قضاء بضعة أيام من الموسم السياحي الصيفي الحالي بالمدن السياحية الشاطئية، كما نظمت أيضا النقابات المهنية والأندية رحلات لإعضائها إلى تلك المدن.

عروض سعرية مميزة

وأضاف فودة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ شركات السياحة المنظمة لتلك الرحلات قدمت عروضا سعرية مميزة، نجحت في جذب أعداد جيدة من المواطنين للسفر إلى شرم الشيخ والغردقة، فيما قام البعض منها بالتعاقد مع شركات وسيطة تقوم ببيع تلك الرحلات بالتقسيط، وهو ما سهل من اتخاذ المواطنين المصريين قرار السفر.

تحذير من رحلات الحجز عبر وسائل التواصل الاجتماعي

وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إلى أنّ أكثر ما يواجه السياحة الداخلية وسفر المواطنين للمدن السياحية المصرية حاليا، هو انتشار العديد من الصفحات المجهولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي تروج لبرامج زيارة شرم الشيخ والغردقة بأسعار غير حقيقية، لافتا إلى أنه عند تواجد المواطنين بالفنادق يتم تحصيل مبالغ إضافية منهم، ما يجعلهم يعزفون بعد تلك التجربة عن السفر إلى تلك المدن مجددا .