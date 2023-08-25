«السياحة»: وصول أعداد جيدة من الكويتين والقطريين لقضاء إجازاتهم بمصر

أكد علي حسن مدير عام الرقابة والتفتيش على المطاعم والمنشآت السياحية بوزارة السياحة والآثار، أنه مع قرب بدء العام الدراسي بالسعودية، بدأت أعداد السياح السعوديين في مغادرة مصر، والعودة إلى بلادهم حاليا، بالتزامن مع ارتفاع الحركة السياحية الوافدة من كل من قطر والكويت إلى مصر، ما حافظ على نسب الإشغال المرتفعة بالمطاعم الثابتة والنيلية بالقاهرة الكبرى والساحل الشمالي والعلمين.

متوسط نسب إشغال المطاعم السياحية بالقاهرة خلال أغسطس

أضاف لـ«الوطن»، أن متوسط نسب إشغال المطاعم السياحية بالقاهرة والجيزة والساحل الشمالي والعلمين خلال شهر أغسطس الجاري، تخطت حاجز الـ90%، لافتا إلى أن نسب الإشغال ستبدأ في الانخفاض بشكل محدود، بداية من شهر سبتمبر المقبل.

تأثير إيجابى لتعديل مواعيد عمل مسارح المنوعات وصالات الديسكو

وقال علي كامل منصور، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بالدلتا ومدن القناة التابعة للإتحاد المصري للغرف السياحية، إن قرار وزير السياحة الخاص بتعديل مواعيد عمل صالات الديسكو ومسارح المنوعات لتكون من الساعة الـ6 مساء، حتى الساعة 6 من صباح اليوم التالي، ساهم بشكل كبير فى زيادة نسب إشغال تلك المنشآت خلال شهر أغسطس الجاري.