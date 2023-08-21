طقس الـ72 ساعة المقبلة.. أمطار من سانت كاترين إلى حلايب ورياح مثيرة للرمال

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، إذ يسود في النهار طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

أما في الليل فيكون الطقس معتدل الحرارة والرطوبة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفي الصباح تظهر السحب المنخفضة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ما يساعد على تلطيف الأجواء، وتنشط الرياح على بعض المناطق، ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلا.

تساقط أمطار على سيناء والجنوب

أضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع خلال الـ72 ساعة المقبلة وبالتحديد يومي الثلاثاء والأربعاء، انتشار الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة، ويكون هناك فرص لسقوط أمطار تكون خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وأقصى جنوب البلاد لا سيما في حلايب وشلاتين وأبوسمبل على فترات متقطعة.

رياح مثيرة للرمال والأتربة

أوضحت الهيئة أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة، ويصاحبها اضطراب في الملاحة البحرية على خليج السويس، وحيث تصل سرعة الرياح من 50 إلى 60 كيلومترا في الساعة، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 2.5 و3.5 متر.

درجات الحرارة الثلاثاء 22 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء 23 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

درجات الحرارة الاثنين 21 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والمحسوسة 46 درجة مئوية.