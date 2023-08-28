تعرف على أعضاء لجنة تحكيم مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

تتضمن لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين، أسماء مهمة ذات تاريخ كبير في المسرح على مستوى المنطقة العربية والعالم.

وتضم اللجنة كلًا من: المخرج المسرحي عصام السيد كرئيسا، وتضم في عضويتها كلا من: أحمد كمال من مصر، جهاد سعد من سوريا، عز الدين بونيت من المغرب، جيلز فورمان من إنجلترا، أسيموي ديبوراه كاوي من أوغندا، رالوكا رادوليسكو من رومانيا.

عصام السيد

له نشاط متصل في مجالات المسرح المتعددة إخراجًا وتدريبًا ونقدًا وتنظيرًا وإداريا على مدار أكثر من 45 عامًا، فقد أخـرج ما يزيد على 60 عملًا مسرحيًا منذ عام 1981 وحتى الآن، في مسرح الدولة والقطاع الخاص، والتليفزيون، والثقافة الجماهيرية، والاحتفالات القومية.

أحمد كمال

ممثل ومدرب تمثيل، تخرج في كلية الآداب، جامعة القاهرة عام 1980 عاش رحلة بحث وتأمل لعالم الممثل علي مدار خمسون عاما، ومن المسرح المدرسي إلى المسرح الجامعي إلى مسرح الثقافة الجماهيرية إلى مسارح البيت الفني للمسرح.

جهاد سعد

ممثل ومخرج وكاتب سوري، حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة- قسم الإخراج والتمثيل، وشارك في العديد دورات المسرح التدريبية في كل من أمريكا وفرنسا وألمانيا، وشـارك في مؤتمرات دولية كمؤتمر سـان فرانسيسكو للمسرح بأمريكا.

عز الدين بونيت

حاصل على دكتوراه الدولة في الآداب تخصص المسرح والأنثروبولوجيا الثقافية ودبلوم تدريبي في إدارة الممثل، ودبلوم تدريبي في الإخراج المسرحي، وهو خبير مستشار في السياسات الثقافية.

جايلز فورمان

أحد المدربين الرائدين في التمثيل في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفي جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي وهو متخصص في النهج المنهجي للتمثيل ولا سيما في تقنية Yat Malmgren Laban المعروفة باسم الراقص السويدي لتحليل الشخصية أو علم نفس الحركة.

أسيموي ديبوراه كاوي

كاتبة مسرحية حائزة على جوائز ومنتجة وفنانة مؤدية، وحاليًا، المدير الفني المنتج لمؤسسة تيبير للفنون والمدير الفني لمهرجان كمبالا الدولي للمسرح، عملت مع معهد صن دانس لبرامج المسرح.

رالوكا رادوليسكو

صحفية مسرحية ومترجمة ومنسقة معارض، حاصلة على الدكتوراه من جامعة بوخارست، وتعمل منذ عام 1999 كصحفية في الإذاعة الوطنية الرومانية، وتنتج حاليا وتقدم البرنامج الإذاعي اليومي حول المسرح والبث السينمائي.