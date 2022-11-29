مهرجان شرم الشيخ للمسرح يحتفي بحاصد جائزة عصام السيد

أقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي، ندوة للاحتفاء بالفائز بجائزة عصام السيد للعمل الأول، وهو المخرج محمد الحضري الفائز بعرض «رطل من اللحم- الرجل الذي أكله الورق»، بحضور الفنان حمزة العيلي، والناقد محمد الروبي، والفنان ميدو عادل، والدكتور أبو الحسن سلام، والفنان أحمد أبو رحيمة، وأدار الندوة الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر.

محمد الحضري الفائز بالعرض

قال الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر، في البداية أوجه التحية للمخرج الكبير عصام السيد، لمنحه تلك الجائزة لمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، ونتمنى أن يكون هذا هو نهج كل المسرحيين الكبار الذين لديهم القدرة على الدعم، مثلما يفعل أيضا الدكتور أبو الحسن سلام، والفنان الكبير محمد صبحي، والفنان الإماراتي أحمد أبو رحيمة، وجائزة عصام السيد منحت هذا العام للمخرج محمد الحضري الطالب في قسم المسرح جامعة حلوان، وفاز محمد الحضري من قبل بجائزة أفضل ممثل في مهرجان نجوم المسرح.

مهرجان شرم الشيخ يختتم غدا الأربعاء

قال الناقد محمد الروبي، أحد أعضاء لجنة تحكيم مسابقة عصام السيد، كان من حظي أن معي اثنين من الفنانين الكبار في اللجنة، وهما الفنان حمزة العيلي والمخرج ناصر عبد المنعم، وعندما بدأنا في الفرز، اتفقنا أن نختار مخرج لديه قدرة علي التفكير ونراهن عليه، ووقع الاختيار علي محمد الحضري، ومن حظي أنني رأيت هذا العرض علي خشبة المسرح وبعد العرض طلبت التواصل مع المخرج لأنني رأيت عرض مختلف ورؤية مختلفة.

وقال المخرج محمد الحضري: «سعيد أن مهرجان شرم الشيخ للمسرح أتاح لي فرصة التواجد بين قامات مسرحية كبيرة، متابعا: طوال الوقت في الجامعة لدى أزمة مع نوعية العروض التي تقدم ولا تنتمي لنا كشباب، ثم عملت بالمركز القومي للترجمة وتحولت لآلة ونظام يومي قاتل وممل، ولكن أحببت تلك المسرحية وبحثت عن الشكل الملائم لأقدم به تلك الشخصية، ودرست المسرحية جيدا واستخرجت منها محاور، وبدأت أحدد الصفات الموجودة في بطل المسرحية، وأحيانا تكون المنهجية المفرطة غير صحيحة، فكنت أبحث على ما القضية أو الأزمة التي أريد أن أقدمها، شعرت أني أريد تقديم قضايا بمعاير مختلفة واسعى جاهدا ان يشارك العرض في كل المهرجانات».

وقال الناقد باسم صادق: «حينما تقابلت مع محمد الحضري لأول مرة جذبني شغفه وإخلاصه، وطلب مني أن اساعده في النص، وبالفعل جمعتنا جلسات عمل لاحظت فيها أنه دقيق جدا وكنت فخور به أنه لديه حلم ويصر عليه، وكان متميزا جدا وحصل على جائزة أفضل ممثل في مهرجان نجوم المسرح».

وقال ميدو عادل لمحمد الحضري: «وجودك مشرف ودفعة لكل الشباب الذين لديهم أمل»، متابعا: «أتمنى أن يكون مهرجان شرم الشيخ للمسرح، موجود طوال السنة، وأتمنى من كل الأساتذة الكبار، دعم المهرجان حتى يكون أكبر مما هو عليه».